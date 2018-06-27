Bartın'da oylar yeniden sayılmaya başladı İzle

-Oyların sayımı yapılması

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( BARTIN - HD) BARTIN



- Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz olarak kayıtlara geçen oyların yeniden sayımına başlandı. 24 Haziran 2018 günü yapılan seçimler sonucunda 5 bin 700 oyun geçersiz sayılması ve 2 bin 500 civarında oy ile CHP’nin 1 milletvekili kazanması sonrası AK Parti Bartın İl Başkanlığı il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar vermesi üzerine bugün sabah Bartın İMKB Ortaokulu salonunda seçim kurulu ve parti temsilcileri gözetiminde yeniden sayılmaya başladı.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı. (YE-

