Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da oylar yeniden sayılmaya başladı İzle

Bartın'da oylar yeniden sayılmaya başladı İzle

Binadan görüntü

Nadan Milletvekili 

-Oyların sayımı yapılması
-Detaylar

( BARTIN - HD) BARTIN

- Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz olarak kayıtlara geçen oyların yeniden sayımına başlandı. 24 Haziran 2018 günü yapılan seçimler sonucunda 5 bin 700 oyun geçersiz sayılması ve 2 bin 500 civarında oy ile CHP’nin 1 milletvekili kazanması sonrası AK Parti Bartın İl Başkanlığı il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar vermesi üzerine bugün sabah Bartın İMKB Ortaokulu salonunda seçim kurulu ve parti temsilcileri gözetiminde yeniden sayılmaya başladı.
24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı. (YE-
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı