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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Bartın'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Araçtan ve çevreden görüntüler

( BARTIN -HD) BARTIN

- Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi. Araçta bulunan üç kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Bartın karayolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halindeki Sıtkı Yılmaz (40) idaresindeki 34 ZA 8581 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobilin sürücüsü Bekir Sıtkı Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahaleleri yapılan Mustafa Berat Yılmaz (17), Banu Yılmaz (22), Havva Hız (85) ve Fatma Hız (54) ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 85 yaşındaki Havva Hız ise doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Bekir Sıtkı Yılmaz'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavileri süren diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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