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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bartın’da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografi Haberi

Bartın’da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografi Haberi

Öğrencilerin hazırladığı kareogrofi videosu

( BARTIN ) BARTIN

Öğretmenler Öğretmen Yıldızlı Öğrenciler 


- Bartın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okul öğrencileri düzenledikleri koreografi ile Ay-Yıldız koreografisi oluşturdu. Bartın Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde uzun süren hazırlıkların ardından okulun bahçesinde bedenleri ile Türk Bayrağını oluşturdu. Yaklaşık 150 öğrencinin yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı. (AY-
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