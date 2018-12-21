Bartın'da kaybolan kişi için arama çalışmaları yeniden başladı
- Ekiplerin arama çalışmasından görüntüler - Detay görüntüler - Abdipaşa beldesinde 9 ay önce kaybolan kişi için başlatılan çalışmalara, Ankara'dan gelen Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri de katıldıBARTIN (AA) - Bartın 'ın Abdipaşa beldesinde 9 ay önce kaybolan Zekeriya Özen için yeniden arama çalışmaları başlatıldı.Alınan bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Çavuş köyünde 9 ay önce kaybolan Özen (60) için yeniden başlatılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de katıldı. Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), JÖAK ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip, bomba ve kadavra köpeği de yer aldı.Köydeki evinde yalnız yaşayan Özen, 26 Nisan'da kaybolmuş, yapılan aramada bulunamamıştı.