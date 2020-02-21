Bartın'da feci yangın: Babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti

-Yangını söndürme çalışmalarından görüntüler

-Muhtar Şaban Yüksel açıklama

-Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol açıklama

-Anne Birgül’ün olay yerine gelişi

-Detaylar



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen yangında babaanne ve iki torunu dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde yaşandı. 3 katlı betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Babaanne ve torunlarının cansız bedenlerine evin tuvaletinde ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen anne Birgül ve baba Ali güçlükle sakinleştirildi. Köy muhtarı Şaban Yüksel, yangını haber alır almaz olay yerine geldiklerini ve babaanne ile torunlarını tuvalette cansız halde bulduklarını ifade etti.

Amasra kaymakamı Gökhan Gürbüzerol da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gürbüzerol, “Üzücü bir haber aldık. Babaanne ve 2 torununun dumandan zehirlendiği bilgisini verdi arkadaşlar. Çok üzücü bir olay. Alllah yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

(AY



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