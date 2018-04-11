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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da drone destekli operasyonda 4 tutuklama

Bartın'da drone destekli operasyonda 4 tutuklama

ARŞİV

Adli Kontrol Suç Örgütü Avcılık Polis Ekipleri Irak 

-DRONE VE OPERASYON GÖRÜNTÜLERi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da polis ekiplerinin drone destekli 12 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "Fuhşa teşvik", "aracılık etme", "yer temin etme", "zorlama", "tehdit" suçlamalarıyla 10'u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan birinde Hepatit C hastalığı tespit edilirken sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Trabzon ve Zonguldak'ın yanı sıra çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyon; teknik ve fiziki takip ile drone ile de desteklendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla 13 şüpheli ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonda bir adet av tüfeği, bir adet silah de ele geçirilmişti. (OA
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