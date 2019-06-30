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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bartın'da denizde hortum oluştu Haberi

Bartın'da denizde hortum oluştu Haberi

- Bartın 'da hortumun cep telefonu ile çekilmiş görüntüsüBARTIN (AA) - Bartın 'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu.İlçeye bağlı Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu merakla izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonuyla görüntüledi.Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.

Cep Telefonu 

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