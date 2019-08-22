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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bartın'da cinsel istismar iddiası - BARTIN

Bartın'da cinsel istismar iddiası - BARTIN

- güvenlik kamera görüntüsü - Şüphelinin emniyet çıkışı görüntüsü Bartın 'da cinsel istismar iddiası - Kentte bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandıBARTIN (AA) - Bartın 'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, kentte 8 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.O. (35), şikayet üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.Teknik ve fiziki takip sonunda polislerce yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.O. tutuklandı.

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