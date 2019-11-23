Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bartın’da ara tatilin adresi Gençlik Merkezi oldu Haberi

Bartın’da ara tatilin adresi Gençlik Merkezi oldu Haberi

GENÇLİK MERKEZİNDE ÖĞRENCİLERİN FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Karakale Yoğun Mesai Gençlik Merkezi Öğrenciler Badminton 

-GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ MUAMMER KAYA İLE RÖPORTAJ

( BARTIN )- Gençlik Merkezleri ara tatilde yoğun mesai yaptı- Öğrenciler Gençlik Merkezleri'ne akın etti BARTIN

- Bartın’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan 9 günlük ara tatilde öğrenciler gençlik merkezlerine akın etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan 9 günlük ara tatil sona erecek. Bartın’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında tatilde gençlik merkezleri öğrencilere kapılarını açtı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Gençlik Merkezlerinde personeller öğrencilerin taleplerine yetişebilmek için büyük çaba harcadı. Masa tenisi, badminton, karakalem gibi birçok alanda kursların düzenlendiği gençlik merkezinde zeka ve salon oyunları da öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığımız arasında protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ara tatillerde de öğrencilerimize gençlik merkezlerimizin kapılarını açtık. Bu yıl ilk kez böyle bir uygulama başladı.
Gençlerimizin bütün atölyelerimizdeki faaliyetlerimizden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İlk gün çok büyük bir yoğunluk oldu burada. Bir an hepsine cevap verebilir miyiz dedik. Sonra peyderpey çocuklarımızı atölyelerimize yönlendirdik. Onlarda bundan gayet memnun oldular” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı