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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bartın’da alkollü sürücü dehşeti...Kaçmak isterken polis otosuna vurdu

Bartın’da alkollü sürücü dehşeti...Kaçmak isterken polis otosuna vurdu

TRAFİK EKİPLERİNİN OLAY YERİ İNCELEMESİ

Polis Aracı Alkollü Sürücü Akalan Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-POLİS OTOSUNUN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ
-DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da alkollü sürücü kontrol noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken, önüne çıkan polis otosuna çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen E.A.(48) isimli şahıs Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkiine geldiği sırada kendisini durdurmak isteyen trafik ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada ters şeride geçmeye çalışan araç sürücüsü uygulama noktasındaki polis aracına çarptı. Olay yerinde bulunan komiser yardımcısı S.Ö.’nün de yaralandığı olayda araç sürücüsü daha sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsünün, ifadesinde alkollü olduğunu ve bu yüzden kaçtığını beyan ettiği öğrenildi. Diğer yandan kazada yaralanan Komiser Yardımcısı S.Ö. tedavi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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