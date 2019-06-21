Bartın’da alkollü sürücü dehşeti...Kaçmak isterken polis otosuna vurdu

-POLİS OTOSUNUN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ

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( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da alkollü sürücü kontrol noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken, önüne çıkan polis otosuna çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen E.A.(48) isimli şahıs Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkiine geldiği sırada kendisini durdurmak isteyen trafik ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada ters şeride geçmeye çalışan araç sürücüsü uygulama noktasındaki polis aracına çarptı. Olay yerinde bulunan komiser yardımcısı S.Ö.’nün de yaralandığı olayda araç sürücüsü daha sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsünün, ifadesinde alkollü olduğunu ve bu yüzden kaçtığını beyan ettiği öğrenildi. Diğer yandan kazada yaralanan Komiser Yardımcısı S.Ö. tedavi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

