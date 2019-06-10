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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın’da 7 katlı binada yangın, 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın, 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları

Kaynak Makinesi Hastane Kalorifer Kazanı Olay Yeri İnceleme Isı Yalıtımı 

-itfaiye olay yeri incelemesi
-ekiplerin söndürme çalışmaları
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da bir apartmanın dış yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bartın’da bir apartmanın kalorifer kazanının sökümü sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım binanın ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokaktaki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katındaki kalorifer sistemini söken işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlar binanın ısı yalıtımı için yapılan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri binada bulunan 16 aileden büyük bir kısmı dışarı çıkarken, kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede bodrumdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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