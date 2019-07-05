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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı İzle

- Polis ekiplerinin operasyonundan detay görüntüler - Yakalanan düzensiz göçmenlerin detay görüntüleri BARTIN (AA) - Bartın ’da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bir fabrikada çalıştırıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bartın - Karabük yolu Potbaşı mevkisinde, durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda dronedan da yararlanıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsüne 5 bin 660 lira ceza uygulandı.

Fabrika Akalan 

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