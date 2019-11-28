-Şüphelilerin polisten kaçarken kaza yapmasına ait görüntüler

-Şüphelilerin kullandığı aracın kaza sonrası görüntüsü



( İSTANBUL ) Bartholomoes’un evine giren hırsızlar: "Onun evi olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik" İSTANBUL



- Fener Rum Patriği Bartholomoes’un evine giren hırsızlar yakalandı. Gözaltına alınan hırsızların, “Girdiğimiz evin patriğe ait olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik” dediği öğrenildi. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 16 Kasım tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomoes’un Sarıyer’deki evine hırsız girmiş, evdeki hizmetçinin durumu site güvenliğine bildirmesiyle polise yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Bartholomoes’un beyanına göre, evden herhangi bir şey çalınmadığı öğrenilmişti. Ekipler teyakkuza geçti, lüks villaların bulunduğu yerlerde uygulama başlatıldı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fener Rum Patriği Bartholomoes’un evine giren şahısları yakalamak için çalışma başlatmış, olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası şüpheli şahısların kimlikleri tespit edilmişti. Şahısların olayda kullandıkları araçların çalıntı olduğu, dikkat çekmemek için lüks araçları tercih ettikleri belirlenmişti. Kartal, Maltepe, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz’da da benzer ihbarlar alan ekipler, bu ilçelerdeki lüks konutların bulunduğu yerlerde saat 18.30 ile 22.00 saatleri arasında uygulama başlatmıştı. Polisten şüphelilere suçüstü Ekiplerin, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde şahısların eşkale uygun bir araçla Maltepe Dragos’ta oldukları görüldü.

Bunun üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gelerek şüpheli şahısları takibe aldı. Şahıslardan birkaçının bir süre sonra yüzlerinde maskeyle bir evden çıktıklarını gören polis, kendilerine ‘dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı.

Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca Kovalamaca esnasında şüpheliler kullandıkları lüks otomobille polislerin içerisinde bulunduğu araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 polis hafif şekilde yaralandı. Kovalamaca sürerken şüphelilerden birinin silah kullanmaya teşebbüs etmesi üzerine polis, önce havaya daha sonra şüphelilerin kullandığı aracın lastiğine ateş etti. Polisin açtığı ateşle şüphelilerden biri bacağından yaralanırken, araç durdurularak şahıslar kıskıvrak yakalandı. Öte yandan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah, ziynet eşyaları ve piyasa değeri yüksek çok sayıda tesbih ele geçirildi. Aralarında onlarca suç kaydı olan da var cezaevi firarisi olan da Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Hüseyin U.Ç.’nin 28’i hırsızlık olmak üzere 42 suç kaydı 4 dosyadan aranması ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Volkan Ç.’nin 13’ü hırsızlık toplam 34 suç kaydı, Mustafa K.’nin 16’sı hırsızlık toplam 23 suç kaydı, Fırat D.’nin 25’i hırsızlık 34 suç kaydıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Polis ile yaşadıkları kovalamaca esnasında yaralanan şüpheli Serhat K.’nın ise 7’si hırsızlık toplam 14 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin Bartholomoes’un evine girmeden önce ve sonrasında birçok eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden bazılarının ünlü iş adamları ve ünlülere ait olduğu öğrenildi. Girdikleri evin Bartholomoes’a ait olduğunu bilmiyorlarmış Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında, girdikleri evin Bartholomoes’a ait olduğunu bilmediklerini, ışığını kapalı gördükleri için o evi seçtiklerini, hizmetçinin kendilerini fark etmesi üzerine evde bir şey almadan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin Bartholomoes’un evine beyaz renkli lüks bir araçla geldikleri, bir süre sonra aynı araçla olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise şüphelilerin yakalandıkları gün polisten kaçmaya çalışırken yaptıkları kaza görüldü.

Kazanın ardından polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kullandığı aracın kaza sonrası geldiği hal görüldü.



