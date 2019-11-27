Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bartholomeos’un evine giren hırsızlar Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor

Hırsızın şubeye girişi

Hastane Çatışma Polis Merkezi Akalan Hırsız 

--ARŞİV

( İSTANBUL )- Bacağından yaralı olarak ele geçirilen hırsız, polislerin yardımıyla getirildi İSTANBUL

- Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Kartal Dragos Semtinde başka bir villada hırsızlık yaptıkları sırada yakalandı. Bacağından yaralı bir şekilde ele geçirilen hırsız, hastanedeki tedavisinin ardından polislerin desteğiyle Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Sarıyer Tarabya’daki Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Kartal Dragos semtinde bir villadan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü basılmış ve polisle aralarında çıkan çatışmada 1’i yaralı 4 hırsız ele geçirilmişti. Bacağından yaralanan hırsız hastaneye kaldırılırken, 3 hırsız ise polis merkezine götürülmüştü. Bacağından yaralı bir şekilde ele geçirilen hırsız, hastanede tedavisinin ardından bacağı sargılı bir şekilde Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Büro Amirliğine getirildi.
Yürümekte güçlük çeken hırsıza polisler destek olurken, şubeye girişi sırasında ise yüzünü bezle kapatmaya çalıştığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı