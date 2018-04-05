-Baro başkanı konuşması



( KIRŞEHİR ) Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu: “Niteliksiz yargı mensubu problemi sanırım sadece baroların problemi" KIRŞEHİR



– Avukatlar günü kutlamasında Kırşehir Adalet Sarayı önündeki törende konuşan Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, "Niteliksiz yargı mensubu problemi sanırım sadece baroların problemi” dedi.

Atatürk’ün büstüne çelenk sunumunun ardından konuşan Baro Başkanı Tuzcu, “Mezun sayısı arttıkça dolayısıyla yüzde doksanı avukat olan bu mezunlarla avukat sayısı da artmış durumda avukat sayısında ki nicelik artışının niteliği arttırmadığı ise acı bir gerçek. Mesleğin niteliğinde artış sağlamak için Hukuk Fakültesine öğrenci alımında ciddi bir elemenin getirilmesi gerekiyor. Ayrıca; meslekteki niteliği arttırmak için avukatlık mesleğine girişte ciddi bir eleme sistemi getirilmesi gerekiyor. Bu durumu yıllardır barolar, yetkililer buldukları her ortamda dile getirdiler ancak bu güne kadar değişen bir şey olmadı. Buradan da bizim çıkardığımız sonuç; niteliksiz yargı mensubu problemi sanırım sadece baroların problemi” dedi.

Kırşehir barosunda 133 kayıtlı avukatın 106’sı il merkezinde 18’i Kaman ilçesinde 9’u ise Mucur ilçesinde görev yapıyor. Kadın avukatların barodaki oranı ise yüzde 40, baroda görev yapan avukatlardan 1’i FETÖ’den ceza alırken 1 avukat ise PKK yapılanmasında hakim karşısında bulunuyor.

