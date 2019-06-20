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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bariyerlere çarpan tır yolu kapattı - BURSA

Bariyerlere çarpan tır yolu kapattı - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Tırın bariyerlere çarpması sonucu yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Bursa - Ankara yolunda araç kuyrukları oluştuBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa - Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Bursa - Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde seyreden Abdulselam Abız (53) idaresindeki 16 BN 078 plakalı tır, çarpışan iki aracı fark eden sürücüsü manevra yapınca savruldu.Yol kenarındaki bariyerlere çarpan tırın dorsesi yolu kapattı.Kaza nedeniyle Bursa - Ankara kara yolu trafiğe kapandı. Bundan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

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