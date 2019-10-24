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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bariyerlere çarpan otomobil yandı - SİİRT

Bariyerlere çarpan otomobil yandı - SİİRT

- Bariyerlere çarpan otomobil - Aracın alev alması Siirt 'te bariyerlere çarpan otomobil yandıSİİRT (AA) - Siirt 'te bariyerlere çarpan otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, İlayda Yayla'nın kullandığı 02 HZ 111 plakalı otomobil, Siirt Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisinde bariyerlere çaptı.Çarpmasının etkisiyle otomobil alev aldı. Sürücü Yayla araçtan çıkarak yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol aldı.Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Trol 

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