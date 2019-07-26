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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2'si ağır 4 yaralı - BİLECİK

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2'si ağır 4 yaralı - BİLECİK

- Yaralının hava ambulansına nakledilmesi Bilecik 'te bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2'si ağır 4 yaralı - Ağır yaralanan genç, ambulans helikopter İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması ve alev alması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Osmaneli - Bilecik kara yolunun 19'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.Kazada, sürücü Tekinkaya ile eşi Hilal (41), çocukları Feyza (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralandı.Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.Yanan otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan Talha Mirsad Tekinkaya ise ambulans helikopterle İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Hilal Tekinkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Ağır Yaralı Helikopter Direksiyon 

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