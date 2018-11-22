Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü öldü - İSTANBUL
- Kaza yerinden ve araçlardan detaylarBariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü öldü - Sultangazi'de lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu, minibüsün şoförü hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi çarptığı bariyerin saplandığı minibüsün şoförü, hayatını kaybetti.Atatürk Bulvarı'ndan ilçe belediyesi istikametine gitmekte olan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı minibüsün lastiği, Orhan Gazi Alt Geçidi'nde patladı.Lastiği patlayan araç savrularak bariyerlere çarptı. Kopan bariyer, aracın ön tarafından girerek arkasından çıktı. Bariyerin isabet ettiği şoför Yılmaz, ağır yaralandı. Aynı istikamette arkasından gelen 34 ZS 9045 otomobil de kopan bariyerlere çarparak durdu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Diğer sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.Polis ekipleri, kaza nedeniyle bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapattı.İncelemelerin ardından cesedin Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.