Bariyerler kapandı alarmlar çaldı, sürücüler dikkate almadı İzle

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( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da hemzemin geçitte bariyerlerin kapandığını gören sürücüler buna rağmen yollarına devam etti DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da hemzemin geçidin bariyerle kapanması ve alarmların ötmesi sürücüleri durdurmadı. Onlarca sürücü, bir an evvel yolu geçmek için kazalara davetiye çıkardı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trenin geçecek olması nedeniyle hemzemin geçitte bulunan bariyerler kapanarak, alarmlar çalmaya başladı.

Bu sırada durup trenin geçmesini beklemesi gereken bazı sürücüler ise bunu dikkate almadı. Bariyerlerin yan tarafını kullanarak, yoluna devam eden onlarca sürücü, kazalara davetiye çıkardı. Bu anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

