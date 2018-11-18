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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bariyerler kapandı alarmlar çaldı, sürücüler dikkate almadı İzle

Bariyerler kapandı alarmlar çaldı, sürücüler dikkate almadı İzle

bariyerlerin kapalı olması ve sirenlerin çalması

Hemzemin Geçit Kamera Cep Telefonu 

-okul servisler ve halk otobüslerinin geçişi

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da hemzemin geçitte bariyerlerin kapandığını gören sürücüler buna rağmen yollarına devam etti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da hemzemin geçidin bariyerle kapanması ve alarmların ötmesi sürücüleri durdurmadı. Onlarca sürücü, bir an evvel yolu geçmek için kazalara davetiye çıkardı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trenin geçecek olması nedeniyle hemzemin geçitte bulunan bariyerler kapanarak, alarmlar çalmaya başladı.
Bu sırada durup trenin geçmesini beklemesi gereken bazı sürücüler ise bunu dikkate almadı. Bariyerlerin yan tarafını kullanarak, yoluna devam eden onlarca sürücü, kazalara davetiye çıkardı. Bu anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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