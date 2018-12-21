Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı - KARABÜK

Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı - KARABÜK

- Olay yerinden detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Safranbolu istikametine giden Satı Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada bariyer otomobile ok gibi saplanırken, sürücü Altıntepe hafif yaralandı.Altıntepe ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı