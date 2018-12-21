Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı - KARABÜK

- Olay yerinden detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Safranbolu istikametine giden Satı Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada bariyer otomobile ok gibi saplanırken, sürücü Altıntepe hafif yaralandı.Altıntepe ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.