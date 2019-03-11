Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bariyere ok gibi saplanan otomobil sürücüsü yaralandı İzle

Bariyere ok gibi saplanan otomobil sürücüsü yaralandı İzle

-iki kazadan detaylar

( BURSA )- Bursa'da bir gecede 2 farklı kaza meydana geldi, sürücülerden birisi yaralandı, diğer sürücü ise firar etti BURSA

İlk Müdahale Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Bursa'da otomobili bariyere ok gibi saplanan sürücü yaralandı. Başka bir kazada yaralanan sürücü ise olay yerinden firar etti Bursa'da bir gecede benzer şekilde 2 farklı kaza meydana geldi. Bursa Otobanı Mudanya bağlantısında gece 23.00 sularında meydana gelen ilk kazada, manevra yapmakta kararsız kalan 16 K 2193 plakalı otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle ön camdan giren bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mudanya Köprülü Kavşağında gece 01.30 sularında benzer başka bir kaza meydana geldi. Şehir merkezi yönüne seyreden 16 LJK 77 plakalı otomobil sürücüsü, kavşaktan dönüp dönmeme arasında kararsız kaldı. Sürücü, yol ayrımındaki bankete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 lastiği patlayarak havalanan otomobil, ters yönde kaldı. Ters dönmüş otomobili gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Yolun 2 şeridini kapatan ekipler, muhtemel bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı