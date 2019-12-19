Bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı - EDİRNE
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan askeri araçtan görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri araç Dörtyol Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.Kazada hafif yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla kaldırıldı.
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