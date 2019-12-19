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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı - EDİRNE

Bariyere çarpan askeri araçtaki 8 asker hafif yaralandı - EDİRNE

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan askeri araçtan görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde askeri aracın bariyere çarpması sonucu 8 asker hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri araç Dörtyol Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.Kazada hafif yaralanan 8 asker, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla kaldırıldı.

Askeri Araç Trol 

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