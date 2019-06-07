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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı Haberi

Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı Haberi

Bariyerin saplandığı otomobil

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Demir bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.10 sıralarında Kulu ilçe merkezi yakını Katır Tepesi Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Kulu istikametine gelmekte olan Görkem Durak'ın (28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpma sırasında otomobile ok gibi sağlanan demir bariyer, motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Meryem Durak (53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza mahallinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖK-FM-
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