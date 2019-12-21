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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Barışmaya geldi, kurşun yağdırdı...Yaralanan yaşlı adam telefona sarıldı: 2 yaralı

Barışmaya geldi, kurşun yağdırdı...Yaralanan yaşlı adam telefona sarıldı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Akalan Gözyaşı Cep Telefonu Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Polisin incelemesinden görüntüler
-Yaralının cep telefonu ile konuşması
-Şüphelinin emniyete götürülmesi
-Detaylar

( KAYSERİ )- Tabancayla vuruldu, telefonuna sarıldı KAYSERİ

- Kayseri'de bir kişi barışmaya gittiği baba ve oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı. Vurulan A.Ü., yaralı haliyle bir yakınını arayarak "Bizi vurdular" diyerek gözyaşı döktü. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Kayseri - Malatya karayolu üzeri Mimarsinan mahallesinde meydana gelen olayda Ş.Y., bilinmeyen sebeple husumetlisi olan A.Ü. ve oğlu N.Ü. ile barışmak için telefonda konuştu.
Burada 38 LB 500 plakalı tırını sağa çeken N.Ü. ve babası A.Ü., Ş.Y.'yi beklemeye başladı.
38 LY 457 plakalı otomobil ile gelen Ş.Y., araçtan indiği sırada baba ve oğluna tabanca ile ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada baba A.Ü., cep telefonu ile bir yakınını arayarak "Bizi vurdular" diyerek gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibi çevrede inceleme yaparken, polisler tarafından yakalanan şüpheli Ş.Y., işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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