Barış Pınarı Harekatında bir askerin şehit olması - ANKARA Video
- Şehidin baba evinden görüntüler - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Şehidin yakınlarının duygu dolu anlarıBarış Pınarı Harekatı'nda bir askerin şehit olması - Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara 'daki ailesine acı haber ulaştırıldıANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara 'daki babaevinde yas var.Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu.Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.
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