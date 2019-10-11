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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatında bir askerin şehit olması - ANKARA

Barış Pınarı Harekatında bir askerin şehit olması - ANKARA

- Şehidin baba evinden görüntüler - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Şehidin yakınlarının duygu dolu anlarıBarış Pınarı Harekatı'nda bir askerin şehit olması - Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara 'daki ailesine acı haber ulaştırıldıANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara 'daki babaevinde yas var.Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu.Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehit 

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