- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

-Askerlerin alınan köyleri söylediği görüntü



( TEL ABYAD ) TEL ABYAD



- Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

