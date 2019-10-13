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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

Mebruke kasabası görüntüsü

Teröristler 

-Askerlerin alınan köyleri söylediği görüntü

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.
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