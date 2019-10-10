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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar - KİLİS

Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar - KİLİS

- Barış Pınarı Harekatı - Askeri araç konvoyuSuriye sınırına askeri sevkiyat - Barış Pınarı Harekatı için çeşitli birliklerden gönderilen ZMA yüklü tırlar Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis 'e geldi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Araç Konvoyu 

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