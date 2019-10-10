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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK evlerden saldırıyor - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK evlerden saldırıyor - TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı - Yerel halka ait evlerden saldırı - YPG/PKK'lıların saldırılarıYPG/PKK evlerden saldırıyor - Terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüldüANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal Medya Sivil Kıyafet Havan Mermisi Teröristler Saldırı 

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