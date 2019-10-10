Barış Pınarı Harekatı - Vatandaşa anonsla uyarıda bulunulması - ŞANLIURFA
- Güvenlik önlemlerinden görüntü - Mehter Marşı çalınması - Akçakale Belediyesinin vatandaşları uyarmak için anons yaptırmasıŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
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