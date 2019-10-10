Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (5) - ŞANLIURFA
- Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör noktalarının vurulması - Tel Abyad'dan gelen top atışı sesleri ve dumanların yükselmesi - Bir çobanın koyun sürüsü ile yürümesi - Sivillerin sınır hattında yürümesiBarış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyorŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.
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