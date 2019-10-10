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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı - Suriye Milli Ordusu, Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi (4) - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı - Suriye Milli Ordusu, Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi (4) - TEL ABYAD

- Araçların girişiSuriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi - Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptıTEL ABYAD (AA) - Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

Savaşçı Teröristler 

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