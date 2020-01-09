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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenin

Cenaze Namazı Gözyaşı Askeri Kıyafet Teröristler Kontrol Noktası 

-Şehidin yakınları
-Detay görüntüler
-Şehidin fotoğrafları

( GAZİANTEP )-Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu GAZİANTEP

- Suriye’nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn’da TSK kontrol noktasına teröristler tarafından düzenlenen bomba yüklü araçla saldırısında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.
Bahaaddin Nakıpoğlu Cami’de düzenlenen törene Gaizantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı.
Cenaze töreninde anne Halise ve baba Mustafa Yanık, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yanık’ın nişanlısı Melek, şehidin askeri kıyafetini giyerek törene katıldı.
Nişanlısının tabutuna uzun süre sarılarak gözyaşı döken Melek’i, yakınları sakinleştirdi. Şehit Yanık’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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