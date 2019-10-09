Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti - MARDİN

- Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar - Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması - Öğrencilerin okuldan çıkışları - Vatandaşların sınırdan uzaklaşması - Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişiMARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Teröristler Saldırı Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı