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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin'e atılan roketler nedeniyle yaralananlar ve zarar gören binalar - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin'e atılan roketler nedeniyle yaralananlar ve zarar gören binalar - MARDİN

- Yaralının ambulansa alınması - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce Mardin 'in Nusaybin ilçesine atılan roketlerin bazı evlerde yaşattığı hasarlar - Kamışlı'da Terör örgütü YPG/PKK mensupları lastik yakmasından dolatı yükselen dumanlarBarış Pınarı Harekatı - Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden Nusaybin'e atılan roketler nedeniyle hafif yaralanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiMARDİN (AA) - Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden Mardin 'in Nusaybin ilçesine atılan roketler nedeniyle hafif yaralanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar oluştu.Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Nusaybin Kaymakamlığınca, ilçedeki tüm okullarda, eğitime 2 gün ara verildiği bildirilmişti.

Hastane Kullar Teröristler Mermi Yükselen 

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