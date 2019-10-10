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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi

- Barış Pınarı Harekatı - Top atışları - Savaş uçaklarının gece uçuşları - Terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 olduANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.

Hava Harekatı Bild 

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