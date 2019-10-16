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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı’na üniversite öğrencilerinden destek

Barış Pınarı Harekatı’na üniversite öğrencilerinden destek

Yürüyüşten genel görüntü

Şehit Basın Açıklaması Akkale Terör Örgütü Öğrenciler 

-Detay görüntü
-Basın açıklaması
-Dua detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek için kampüs içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8’nci gününe geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri harekatın 8’nci gününde Mehmetçik’e destek olmak için kampüs içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Grup ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez, Mustafa Kemal’in askerleriyiz, her Türk asker doğar’ sloganları attı. Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan grup ardından Fetih suresi okuyarak Mehmetçik’e dua etti. “Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri devletinin ve ordusunun daima yanındadır” Yürüyüşün ardından basın açıklamasında öğrenciler adına konuşan Ufuk Muhammed Deveci, “Milletimizin ve bölge halkımızın canına, malına kast eden PKK terör örgütü ve onun uzantılarını yok etmek için mazluma yunus zalime yavuz olmak için operasyon dahilinde verdiğimiz asker sivil bütün şehitlerimizin ruhu şad mekanı cennet olsun. Operasyonu provoke etmek için toplanan gençleri ve halkı sokağa, kaosa davet edenlere de inat Allah hakkı için Çanakkale’nin Sakarya’nın hakkı için can alıp can verenlerin hakkı için devletimize ordumuza milletimize sahip çıkmak zorundayız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri devletinin ve ordusunun daima yanındadır. Allah devletimizin milletimizin ve ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Bizlere zafer nasip etsin” diye konuştu.

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