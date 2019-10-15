Barış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrencilerden destek yürüyüşü



- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde Barış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrenciler destek yürüyüşü yaptı.Başkentte, Sıhhiye Meydanı'nda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde eğitimlerini sürdüren ülkücüler Barış Pınarı Harekatı için destek yürüyüşü düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, marjinal sol örgütler ile PKK destekçilerinin okul içerisinde Barış Pınarı Harekatı’na yönelik karşıt bir açıklama yapmaları Ülkücüler tarafından tepki ile karşılandı. Daha sonra Harekat karşıtı sözde öğrenciler, ülkücülere saldırdı. Bir süre sonra yatışan olayın ardından ülkücüler, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde basın açıklaması için toplandı. Basın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı’na destek verildiği ve Kahraman Mehmetçiğin yanın oldukları vurgusu yapıldı. Ülkücüler daha sonra harekata destek için fakülte önünden Abdi İpekçi Parkı’na kadar yürüdü.

