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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Barış Pınarı Harekatı'na destek - UŞAK

'Barış Pınarı Harekatı'na destek - UŞAK

"Barış Pınarı Harekatı"na destek - UŞAK - "Barış Pınarı Harekatı" - Uşak Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz'ün basın açıklaması Uşak 'tan "Barış Pınarı Harekatı"na destekUŞAK (AA) - Uşak Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı"na şehit ve gazi aileleri olarak destek verdiklerini bildirdi.Dernek Başkanı İsmail Soyöz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kurulmak istenilen terör koridorunu kırmak için yapılan bu harekatı desteklediklerini belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör örgütlerinin varlığını sona erdireceğini kaydeden Soyöz, şehit ve gazi aileleri olarak Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

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