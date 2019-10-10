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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'na destek - NİĞDE

Barış Pınarı Harekatı'na destek - NİĞDE

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyelerinin Mimarlık Fakültesi önüne gelmesi - Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Mustafa Gökçayır'ın basın açıklamasını okuması Barış Pınarı Harekatı'na destekNİĞDE (AA) - Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda devletin yanında olduklarını söyledi.

Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden PKK/YPG - PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin farklı ülkelerden destek aldığını belirtti.
Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için operasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Demir, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını kaydetti.
Barış Pınarı Harekatı'na Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri de basın açıklaması yaparak destek verdi.Mimarlık Fakültesi önünde toplanan bir grup öğrenci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Hepimiz Mehmet'iz, PKK'ya yeteriz" sloganları attı.

Basın Açıklaması 

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