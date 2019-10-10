Barış Pınarı Harekatı'na destek - MERSİN Video

- Cami içindeki cemaat - İmam Hatip Abdullah Ay'ın Fetih Suresi'ni okumasıMERSİN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin , Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih Suresi okundu.
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