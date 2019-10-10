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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'na destek - KİLİS Video

Barış Pınarı Harekatı'na destek - KİLİS Video

- Kayabaş Cami'den detaylar - Camide okunan fetih suresinden detaylarMalatya ve Kilis 'teki camilerde Fetih Suresi okundu - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dua edildiMALATYA/KİLİS (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya ve Kilis 'teki camilerde Fetih suresi okundu.Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Malatya ve Kilis 'teki camilerde de sure okundu.Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik.Namaz sonrasında gençler Kur’an - ı Kerim okuyup dua etmeye devam etti. - Kilis Kilis 'te de Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi.Kent merkezindeki Kayabaş Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, vatandaşlar Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına eşlik etti.

Sabah Namazı Cami İmamı Sabah Ezanı 

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