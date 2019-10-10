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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı'na destek - ARDAHAN Video

Barış Pınarı Harekatı'na destek - ARDAHAN Video

- Cami içinden görüntü - Fetih Süresinin okunması - Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua etmesi - Vali Mustafa Masatlı ve Müftü Remzi Pehlivan'ın namaz sonrası vatandaşlar tokalaşması Ardahan 'da Fetih Suresi okundu - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu, dua edildiARDAHAN (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ardahan Merkez Camisi'nde Fetih Suresi okundu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve diğer yetkililer ile vatandaşlar sabah namazı öncesinde şanlı Türk ordusunun başarılı olması ve harekata destek amacıyla merkez camisinde buluştu.Sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.Müftü Pehlivan, yaptığı duada, Mehmetçiğin başarıyla dönmesini dilediklerini belirterek, "Vatanımızın savunması için sınır ötesine harekat yapan Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eyle. Onların muzaffer olmasını nasip eyle. Ya Rab hiçbir Mehmetçiğimize zarar gelmeden görevlerini ifa ederek istenilen sonucu elde edip ülkelerimize dönmelerini nasip eyle." ifadelerini kullandı.Vali Masatlı ve Müftü Pehlivan namaz sonrası vatandaşlar tokalaştı.

Sabah Namazı Sınır Ötesi 

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