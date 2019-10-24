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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Sosyal Medya Polis Merkezi Propaganda Şafak Vakti Polis Ekipleri 

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında Körfez ve Darıca’da belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti düzenlendi.
Operasyonlarda aleyhte algı oluşturdukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 51 adet fişek, basılı ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.Emniyetteki İşlemleri tamamlanan Şahıslardan 3’ü adliyeye sevk edilirken, 1’i serbest bırakıldı.
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