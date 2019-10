Barış Pınarı Harekatı gazisinden duygulandıran sözler: 'Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz' Haberi

-Gazinin yatağında oturması

( MARDİN ) Barış Pınarı Harekatı gazisinden duygulandıran sözler: "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz" MARDİN



- Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerden biri olan Mardinli Uzman Çavuş İbrahim Arı, taburcu olduktan sonra baba ocağına geldi. Artuklu’daki evinde ziyaretçileri kabul eden Arı, "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz. Tekrar elimizden ne geliyorsa, gerekiyorsa canımızı da vereceğiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Mardinli 26 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Arı, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad’ın bir köyünde EYP patlaması sonucu her iki ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'nden taburcu olup baba ocağı Mardin’e gelen askerin her iki bacağında da şarapnel parçaları olduğu için tedavisi sürüyor. Arı, Artuklu Yenişehir’deki evinde ‘geçmiş olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor. Kahraman asker Arı, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaşadıklarını anlattı. Arı, “Barış Pınarı Harekatı'nda görevliydik. Tel Abyad bölgesine gittim. Terörden temizlenen bir köye gittim. Oradaki ailelere ve çocuklara yardım amaçlı gittim. Gittiğimiz yere bayağı bir erzak götürdük. Arkadaşlarla beraber yol emniyeti alacaktık. Yine her zamanki gibi haince EYP tuzaklamışlar. Zaten hiçbir zaman düşmanları karşımızda göremedik. Orada tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralandık. Çok şükür bir canımız var onu da vermeye razıyız. Orada şuanda harekatta görevli olan tüm arkadaşların Allah yardımcıları olsun. Çoğunlukla ayaklarıma şarapnel parçaları isabet etti. Zaten içine bilyeler koymuşlar. Sol ayağımda 4 sağ ayağımda iki tane şarapnel parçası var. Yüz ve kol bölgesinde baya yaralar vardı. Onlar şuan iyileştiler” diye konuştu.

“Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz” Ayaklandıktan sonra göreve tekrar gitmek istediğini vurgulayan Arı, “Tekrar gideriz. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin ilgilendiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsun devlet büyüklerimizi gördükçe bizim daha şevk ve azimle çalışasımız geliyor. Çok şükür. Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz. Tekrar elimizden ne geliyorsa, gerekiyorsa canımızı da vereceğiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“Ben bile vatan için gitmeye hazırım” Oğlu ile gurur duyduğunu belirten askerin babası Hıdır Arı ise şunları söyledi: “Gazilik ve şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Allah’a şükür sağ salim döndü sevindik, gazi oldu. Vatan sağ olsun, hepimiz vatan için hazırız. Ben bile vatan için gitmeye şu anda hazırım. Gerçekten de gitmeye hazırım. Devletimiz sağ olsun. Devlet olmadan yaşamanın bir anlamı bile yok”.



