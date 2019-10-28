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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

- Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

Vali Abdullah Erin’den Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

Gaziler Hastane General Geçmiş Olsun 

-Askerler ve vatandaşlara ziyaret genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti. Vali Erin, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile yaralı vatandaşları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alan Vali Erin, ziyaret ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileterek harekatta gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Vali Erin’e hastane ziyaretinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti. (BB-SD-
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