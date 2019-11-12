Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor - RASULAYN
- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu askerlerinin sıcak çatışma içine girdiği görüntülerBarış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor - YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen çıkmadığı Barış Pınarı Harekatı sahasında saldırılarına devam ediyor - Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu askerleri, teröristleri püskürterek etkisiz hale getirmeye çalışıyorRASULAYN (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda cephe hatlarına saldıran teröristlerle çatışıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn 'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarına saldırıyor. Rasulayn 'ın doğusundaki saldırıları durdurmaya ve teröristleri yuvalandıkları noktalarda etkisiz hale getirmeye çalışan SMO askerleri, teröristlerle şiddetli çatışmalara giriyor.SMO'nun YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve kırsalındaki arama tarama çalışmaları da devam ediyor.Son 24 saatteki çatışmalarda 4 SMO askeri şehit oldu.9 Ekim'de başlatılan harekatta 202 SMO askeri şehit düştü, 650'den fazlası yaralandı.
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