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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

- MSB'nin twitter hesabı - Barış Pınarı Harekatı bölgesi - Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları arama çalışmaları - Dedektör ve köpeklerle mayın aramaANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) komandolar tarafından temizleniyor.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:" Suriye li kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor."

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