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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi - RASULAYN

- Tuzaklanan EYPBarış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildiANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn ile Tal Halaf arasında sivillerin kullandığı köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye EYP tuzakladığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti - tank mayınından oluşan EYP'nin SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bild Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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